Previsioni Meteo Cervia: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Cervia di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 24,5°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 17,5°C nelle prime ore della notte. I venti saranno prevalentemente deboli, con una velocità che varierà tra i 6,2 km/h e i 12,7 km/h, provenienti principalmente da sud-ovest. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 51% e il 84%.

Durante la notte, Cervia si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 68%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 26%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,4°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 5%, e i venti saranno leggeri, con velocità intorno ai 8,7 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della temperatura, che toccherà il picco di 24,5°C alle 13:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 30% al 81% entro le 17:00. Non si prevedono precipitazioni, e i venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 0,9 km/h e i 6,2 km/h.

La sera porterà un ritorno di nubi più consistenti, con il cielo che diventerà completamente coperto intorno alle 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi sui 19,6°C alle 21:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%, e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cervia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una probabile alternanza tra momenti di sole e nubi. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di un aumento della copertura nuvolosa e temperature che non scenderanno sotto i 17°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una piacevole settimana, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere l’arrivo di un sistema perturbato previsto per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° prob. 26 % 12.7 SO max 17.6 Libeccio 72 % 1013 hPa 3 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° prob. 19 % 11.7 SSO max 16.3 Libeccio 77 % 1013 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° prob. 24 % 11.7 SSO max 14.9 Libeccio 78 % 1013 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° prob. 28 % 6.5 SO max 10.9 Libeccio 62 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24.1° perc. +24° prob. 38 % 1.3 NE max 13.7 Grecale 52 % 1013 hPa 15 nubi sparse +24° perc. +24° prob. 5 % 5.3 O max 16.5 Ponente 56 % 1013 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° prob. 5 % 10.2 SSO max 17.3 Libeccio 65 % 1013 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 13.1 SO max 20.4 Libeccio 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:57

