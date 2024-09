Previsioni Meteo Cesano Boscone: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesano Boscone di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i +12,5°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto già dalle prime ore del giorno.

Nel dettaglio, durante la notte (dalle 00:00 alle 05:00), le temperature si manterranno tra +12,5°C e +13°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con percentuali che non supereranno il 10%. A partire dalle 06:00, il cielo diventerà sempre più nuvoloso, raggiungendo una copertura del 100% entro le 07:00. Le temperature saliranno lentamente, arrivando a +13,8°C.

Durante la mattina (dalle 06:00 alle 12:00), il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra +13,3°C e +18,8°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che si manterrà attorno ai 3-4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57-67%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio (dalle 13:00 alle 17:00), si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che raggiungeranno un massimo di +19,1°C. La copertura nuvolosa scenderà al 16% alle 13:00 e aumenterà leggermente fino al 44% alle 17:00. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Infine, nella sera (dalle 18:00 alle 23:00), il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a +15,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’81-88%, mantenendo l’umidità su livelli elevati, intorno al 66-69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da un cielo variabile, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere, rendendo importante seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 10.6 NE max 24.7 Grecale 67 % 1020 hPa 3 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° Assenti 10.2 NE max 22.8 Grecale 74 % 1022 hPa 6 nubi sparse +13.3° perc. +12.5° Assenti 6.3 NE max 13.7 Grecale 67 % 1023 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.2° Assenti 2.5 ENE max 4.2 Grecale 63 % 1025 hPa 12 nubi sparse +18.8° perc. +18.1° Assenti 3.4 SSE max 4.6 Scirocco 53 % 1024 hPa 15 nubi sparse +18.9° perc. +18.2° Assenti 5.7 ESE max 6.4 Scirocco 52 % 1022 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 5.2 E max 6.8 Levante 65 % 1023 hPa 21 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° Assenti 6 ENE max 9.1 Grecale 69 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 19:02

