Previsioni Meteo Cesano Boscone: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

Le condizioni meteo per Cesano Boscone nel corso di Venerdì 20 Settembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli coperti e una graduale apertura verso il pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17°C e i 24,8°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 18,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 90% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno da 16,5°C a 18,3°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno all’81%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 5-6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 5%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,8°C alle ore 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 23°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa scenderà al 13%, e il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,6 km/h.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con cieli che si presenteranno coperti per gran parte del tempo. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,5°C a mezzanotte. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone indicano una giornata che inizierà con cieli coperti, ma che si trasformerà in un pomeriggio soleggiato e gradevole. Nei prossimi giorni, si prevede un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di piogge e temperature in lieve calo. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17° perc. +16.7° prob. 1 % 3.8 NE max 4.2 Grecale 76 % 1019 hPa 3 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° prob. 3 % 5.2 NNO max 6.8 Maestrale 76 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.5° perc. +16° Assenti 5.8 NNO max 9.9 Maestrale 72 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.5° Assenti 4.6 NO max 6.7 Maestrale 52 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.5° perc. +24° Assenti 3.1 S max 5.3 Ostro 41 % 1020 hPa 15 cielo sereno +24.3° perc. +23.8° Assenti 8 SSE max 8.9 Scirocco 41 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° Assenti 7.7 ESE max 17.2 Scirocco 59 % 1020 hPa 21 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° prob. 28 % 7.8 ENE max 16.5 Grecale 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:19

