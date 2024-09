Previsioni Meteo Cesano Boscone: il bollettino per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesano Boscone indicano una giornata di Venerdì con cielo coperto e temperature intorno ai +17,8°C, seguite da un Sabato soleggiato con temperature in aumento fino a +27°C. Domenica, invece, si prevedono nubi sparse al mattino e piogge leggere in serata, con temperature stabili intorno ai +20,7°C. Il fine settimana si prospetta quindi variabile, con condizioni meteorologiche differenti da un giorno all’altro.

Venerdì 6 Settembre

Nel corso della notte a Cesano Boscone, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,8°C, con una leggera percezione di caldo di +18°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 3,5km/h, con raffiche fino a 6,9km/h. L’umidità sarà del 94% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nella mattina di Venerdì, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa intorno al 98%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +21,5°C con una percezione di caldo di +21,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a una velocità di 5,9km/h. L’umidità si attesterà al 75% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nel pomeriggio, le nubi saranno sparse con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature saliranno ulteriormente, toccando i +25,4°C con una percezione di caldo di +25,5°C. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a una velocità di 5,7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata, le nubi saranno ancora sparse con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +23,4°C con una percezione di caldo di +23,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 9km/h. L’umidità aumenterà al 69% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Sabato 7 Settembre

Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,7°C, con una percezione di caldo di +19,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest a una velocità di 3,2km/h. L’umidità sarà del 82% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Durante la mattina di Sabato, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +24,1°C con una percezione di caldo di +24,2°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud a una velocità di 1,8km/h. L’umidità si attesterà al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature massime saranno di +27°C con una percezione di caldo di +27,6°C. Il vento aumenterà leggermente, provenendo da Sud a una velocità di 4,7km/h. L’umidità scenderà al 52% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In serata, le nubi saranno sparse con una copertura nuvolosa al 12%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +23,8°C con una percezione di caldo costante di +23,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 4,5km/h. L’umidità si attesterà al 61% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Domenica 8 Settembre

Nella notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,5°C, con una percezione di caldo costante di +21,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 3,5km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Durante la mattina di Domenica, le nubi saranno sparse con una copertura nuvolosa al 32%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,7°C con una percezione di caldo costante di +20,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 2,1km/h. L’umidità si attesterà al 73% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +20,6°C con una percezione di caldo di +20,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a una velocità di 4,4km/h. L’umidità aumenterà al 76% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In serata, la pioggia farà la sua comparsa con precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +20,7°C con una percezione di caldo costante di +20,8°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 5,1km/h. L’umidità aumenterà al 77% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Cesano Boscone si preannuncia variabile, con una giornata di Venerdì all’insegna delle nubi e temperature gradevoli, un Sabato soleggiato e caldo, e una Domenica con piogge sparse nel corso della giornata. Siate preparati per affrontare le diverse condizioni meteorologiche che caratterizzeranno il weekend.

