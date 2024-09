Previsioni Meteo Cesano Boscone: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesano Boscone di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà totale, con temperature che si aggireranno attorno ai 14,9°C. La situazione non subirà significative variazioni fino al mattino, quando si registreranno temperature in lieve aumento.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi coperto, con temperature che varieranno tra i 16,1°C e i 22,8°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 4-9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 43% e il 72%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a raggiungere i 19,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 11,2 km/h. Anche in questa fascia oraria, la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, attestandosi intorno al 10-14%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e si registrerà una leggera pioggia intorno alle 20:00, con un accumulo di 0,21 mm. Le temperature si attesteranno attorno ai 17°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta, fino al 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Boscone di Giovedì 19 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° prob. 1 % 7 ONO max 13 Maestrale 72 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.6° perc. +14° prob. 2 % 8.2 ONO max 17.6 Maestrale 73 % 1017 hPa 6 cielo coperto +14.6° perc. +14° prob. 1 % 4.9 ONO max 14 Maestrale 71 % 1017 hPa 9 cielo coperto +19.8° perc. +19.2° Assenti 4.3 OSO max 4.4 Libeccio 52 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.8° perc. +22.3° Assenti 7.2 SSE max 13.9 Scirocco 42 % 1017 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.4° prob. 14 % 8.1 ESE max 16.6 Scirocco 54 % 1017 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +18.6° prob. 10 % 5.4 ENE max 6.8 Grecale 62 % 1018 hPa 21 nubi sparse +17° perc. +16.7° prob. 11 % 7.5 NNE max 11.2 Grecale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:21

