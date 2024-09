Previsioni Meteo Cesano Maderno: il bollettino per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, si prevede pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100% e temperatura intorno ai +16,6°C. La mattina continuerà con pioggia leggera, temperature che saliranno fino a +17,8°C e umidità elevata. Nel pomeriggio, si attende un lieve miglioramento con temperature a 20,3°C, ma la pioggia persisterà. Sabato inizierà con pioggia leggera e temperature di +15,3°C, ma nel pomeriggio il cielo si schiarirà, raggiungendo 20,1°C. Domenica porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature fino a 18,3°C.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,6°C, con una temperatura percepita di +16,8°C. La velocità del vento sarà di 1,1 km/h proveniente da Nord, con raffiche fino a 6,1 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un’intensità di 1.73 mm e un’umidità dell’98%. La pressione atmosferica si manterrà a 1005 hPa.

Proseguendo nella mattina, la situazione meteorologica non subirà significative variazioni. Si continuerà a registrare pioggia leggera con una temperatura di +16,6°C alle 07:00 e un incremento a +17,8°C entro le 12:00. La velocità del vento varierà da 3,3 km/h a 5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Est. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con valori che si aggireranno attorno a 0.18 mm. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 93% e il 98%.

Nel pomeriggio, si prevede un lieve miglioramento, con la temperatura che raggiungerà i 20,3°C alle 15:00. Tuttavia, la pioggia leggera persisterà, con una copertura nuvolosa che inizierà a diminuire, passando dal 76% al 57%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,1 km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno a 0.48 mm, mentre l’umidità scenderà al 79%.

Infine, nella sera, la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che scenderanno fino a +16,5°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 64%, con una velocità del vento che varierà da 6,2 km/h a 7,2 km/h. Le precipitazioni totali della giornata si attesteranno attorno a 0.6 mm, mantenendo un’umidità dell’89%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1006 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre inizierà con pioggia leggera, con una temperatura di +15,3°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà del 53%, mentre la velocità del vento si attesterà attorno a 4,8 km/h proveniente da Est. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0.64 mm e un’umidità del 89%. La pressione atmosferica si manterrà a 1006 hPa.

Nella mattina, la situazione meteorologica presenterà un cambiamento, con la pioggia che si intensificherà a moderata fino alle 03:00. La temperatura si attesterà tra +13,6°C e +16,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%. La velocità del vento varierà da 5,5 km/h a 8,1 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,2 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere significative, con valori che si aggireranno attorno a 1.96 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento con l’arrivo di cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 20,1°C alle 14:00. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, passando dal 78% al 0%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno a 6 km/h, con condizioni di assenza di precipitazioni. L’umidità scenderà al 45%, mentre la pressione atmosferica aumenterà fino a 1012 hPa.

La sera di Sabato sarà caratterizzata da un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 12,6°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 75%, e la velocità del vento si attesterà tra 13 km/h e 11,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si manterrà attorno al 58%.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con pioggia leggera, con una temperatura di +11,3°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà del 67%, mentre la velocità del vento si attesterà attorno a 9,1 km/h proveniente da Nord-Nord Est. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0.16 mm e un’umidità del 68%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Nella mattina, si prevede un miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai +11,7°C alle 07:00 e salirà fino a +18,1°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa varierà dal 2% al 68%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno attorno a 8,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 98%. La velocità del vento sarà bassa, attorno a 3,3 km/h, con condizioni di assenza di precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 44%.

Infine, nella sera, si prevede un cielo sereno con temperature che scenderanno fino a +13,5°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 2%, e la velocità del vento si attesterà tra 4,6 km/h e 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si manterrà attorno al 68%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un inizio piovoso, specialmente Venerdì e Sabato, per poi migliorare significativamente nella giornata di Domenica, con cieli sereni e temperature gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima più favorevole nella giornata di Domenica, mentre Venerdì e Sabato richiederanno un abbigliamento adeguato per la pioggia.

