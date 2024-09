Previsioni Meteo Cesena: il bollettino per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cesena per Giovedì 5 Settembre prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili e instabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai +20-21°C, con una percezione leggermente superiore.

Al risveglio, la mattina si presenterà nuvolosa con probabilità di piogge intermittenti. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che potranno superare i +26°C nel corso della mattinata. Il vento soffierà da Est con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60-70%.

Nel corso del pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con possibili schiarite. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con venti che potranno raggiungere i 20km/h provenienti da diverse direzioni. Possibili precipitazioni leggere potrebbero verificarsi nel primo pomeriggio.

La situazione in sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che potrebbero intensificarsi verso le ore serali. Le temperature si manterranno gradevoli intorno ai +20-24°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena indicano una giornata instabile con piogge intermittenti e temperature gradevoli. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del cielo e di munirsi di un ombrello in caso di precipitazioni. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un graduale ritorno al bel tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.5° perc. +21.9° 0.48 mm 8.6 OSO max 10.7 Libeccio 82 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.63 mm 6.8 O max 11.3 Ponente 90 % 1011 hPa 6 cielo coperto +21.5° perc. +21.9° prob. 76 % 3.7 SSO max 5.9 Libeccio 82 % 1010 hPa 9 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° prob. 66 % 8.6 E max 12.4 Levante 60 % 1010 hPa 12 nubi sparse +30.2° perc. +30.8° prob. 66 % 9.9 ESE max 19 Scirocco 46 % 1008 hPa 15 nubi sparse +30.2° perc. +30.5° prob. 84 % 10.9 SSO max 19 Libeccio 44 % 1007 hPa 18 nubi sparse +23.8° perc. +24.1° prob. 88 % 9.6 ONO max 19.6 Maestrale 72 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +20.3° perc. +20.8° 0.39 mm 9.8 O max 15.2 Ponente 91 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.