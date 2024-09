Previsioni Meteo Cesena: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesena di Lunedì 30 Settembre indicano un giorno caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da nubi sparse a cielo coperto nel corso della giornata.

Nella mattina, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che si alzeranno gradualmente, raggiungendo circa 19°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 49%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, con cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre il vento continuerà a soffiare da est con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 14°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 75%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di nuvole. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con possibili schiarite e temperature che potrebbero oscillare tra i 13°C e i 20°C. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi buone condizioni per attività all’aperto, anche se è consigliabile tenere d’occhio eventuali variazioni nel meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.3° perc. +12.4° Assenti 7.5 S max 9.1 Ostro 67 % 1025 hPa 3 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 5 S max 7.7 Ostro 69 % 1024 hPa 6 poche nuvole +13.4° perc. +12.6° Assenti 6.3 S max 8.4 Ostro 70 % 1024 hPa 9 nubi sparse +18.3° perc. +17.5° Assenti 9.9 ESE max 10.7 Scirocco 52 % 1023 hPa 12 nubi sparse +19.8° perc. +19° Assenti 12.4 E max 9.8 Levante 48 % 1021 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° Assenti 13.1 E max 11.7 Levante 54 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.1° perc. +14.5° Assenti 5.9 ESE max 8.2 Scirocco 69 % 1021 hPa 21 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 6.8 S max 8.1 Ostro 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:48

