Previsioni Meteo Cesena: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Cesena di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che aumenterà nel corso della mattinata. I venti, provenienti principalmente da sud-sud ovest, si presenteranno freschi, con raffiche che potranno raggiungere i 44,9 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 26,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 59% e il 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1008 hPa. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della giornata, con valori che potranno raggiungere il 23% nel pomeriggio. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità media di circa 23 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 26,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che potrà arrivare fino al 71%. Le condizioni di vento si presenteranno più tranquille rispetto alla mattina, ma non mancheranno raffiche significative. La probabilità di pioggia rimarrà presente, senza però manifestarsi in modo significativo.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, portandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 71%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si attesteranno tra i 5 e i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza aumenterà con il calare della temperatura.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena di Venerdì 27 Settembre evidenziano una giornata nuvolosa e mite, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di caldo umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto potrebbe persistere anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Cesena

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.1° perc. +21° Assenti 16.5 SSO max 42 Libeccio 67 % 1007 hPa 3 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° Assenti 15.1 S max 36.3 Ostro 71 % 1007 hPa 6 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° Assenti 17.6 SSO max 47.3 Libeccio 71 % 1007 hPa 9 cielo coperto +24.4° perc. +24.6° prob. 8 % 24.8 SSO max 45.9 Libeccio 65 % 1009 hPa 12 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 22 % 23.4 SSO max 42.3 Libeccio 59 % 1008 hPa 15 cielo coperto +25.3° perc. +25.4° prob. 23 % 18.7 SO max 36.1 Libeccio 61 % 1007 hPa 18 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° prob. 19 % 6.8 SSO max 13 Libeccio 71 % 1008 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° Assenti 6.8 SSO max 7.7 Libeccio 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:54

