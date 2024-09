Previsioni Meteo Cesena: il bollettino per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Questa settimana a Cesena, nubi sparse e cielo coperto caratterizzeranno le giornate. Temperature che oscilleranno tra i +20,1°C e i +32,5°C, con sensazioni termiche leggermente inferiori. Vento leggero proveniente da diverse direzioni accompagnerà le variazioni del cielo. Martedì si prevedono poche nuvole e cielo sereno, con una minima del 12% di copertura nuvolosa. Prepararsi a eventuali cambiamenti climatici è consigliato, monitorando l’evolversi delle condizioni atmosferiche.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Cesena, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,4°C, con una leggera sensazione termica di +24,2°C. Il vento soffierà a 9,1km/h provenendo da Sud – Sud Ovest.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’86%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C, con una percezione di +29,8°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 3,9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 90%, con possibili precipitazioni leggere. Le temperature massime arriveranno a +31,8°C, ma la percezione sarà di +30,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,1km/h proveniente da Nord Ovest.

Sera: La serata vedrà una copertura nuvolosa del 92% con temperature intorno ai +32,5°C e una sensazione termica di +31,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,6km/h proveniente da Sud – Sud Est.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Cesena, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 69%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,4°C, con una leggera sensazione termica di +21,3°C. Il vento soffierà a 7,6km/h provenendo da Sud Ovest.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,6km/h proveniente da Nord Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 10%, con temperature massime intorno ai +30,2°C e una percezione di +29,5°C. Il vento aumenterà leggermente, con una velocità di 11,4km/h proveniente da Nord Est.

Sera: La serata vedrà una copertura nuvolosa del 9% con temperature intorno ai +30,8°C e una sensazione termica di +30,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 14,1km/h proveniente da Est – Nord Est.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Cesena, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C, con una leggera sensazione termica di +22,9°C. Il vento soffierà a 7,3km/h provenendo da Sud Ovest.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno al 5%. Le temperature saliranno fino a +29,3°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,2km/h proveniente da Nord Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 9%, con temperature massime intorno ai +30,7°C e una percezione di +30,5°C. Il vento aumenterà leggermente, con una velocità di 8,3km/h proveniente da Nord.

Sera: La serata vedrà una copertura nuvolosa del 26% con temperature intorno ai +31,6°C e una sensazione termica di +31,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,3km/h proveniente da Nord – Nord Est.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Cesena, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,7°C, con una leggera sensazione termica di +20,6°C. Il vento soffierà a 8km/h provenendo da Sud Ovest.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C, con una leggera sensazione termica di +20,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,7km/h proveniente da Sud Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse al 35%, con temperature massime intorno ai +20,4°C e una percezione di +20,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,6km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Sera: La serata vedrà una copertura nuvolosa del 31% con temperature intorno ai +20,1°C e una sensazione termica di +20°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,1km/h proveniente da Sud Ovest.

In base alle previsioni meteo per Cesena, si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti climatici.

