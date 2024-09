Previsioni Meteo Cesena: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesena di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento delle temperature nel corso della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando da un cielo coperto durante la notte a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature, che si attesteranno intorno ai 24°C nel pomeriggio, offriranno un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, Cesena si presenterà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che raggiungeranno il 99%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le 9:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5-10 km/h, continuando a provenire da direzioni occidentali. L’umidità diminuirà, portandosi al 35% entro le 11:00.

Nel pomeriggio, Cesena godrà di un cielo completamente sereno, con temperature che toccheranno i 24°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 10%. Il vento si presenterà leggero, con una velocità che varierà tra i 8 e i 12 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 31%, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 16°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa quasi assente. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi tra i 6 e i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesena nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con poche variazioni significative. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno in questi giorni un’ottima opportunità per godere delle belle giornate autunnali che si avvicinano.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.2° perc. +13.1° Assenti 9.3 SO max 9.8 Libeccio 52 % 1015 hPa 3 cielo coperto +13.7° perc. +12.4° Assenti 9 OSO max 10.3 Libeccio 48 % 1014 hPa 6 cielo coperto +14.4° perc. +13.1° Assenti 6.6 O max 12 Ponente 48 % 1013 hPa 9 nubi sparse +20.5° perc. +19.5° Assenti 4.8 NO max 8.5 Maestrale 35 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.1° perc. +23.4° Assenti 11 NNO max 14.7 Maestrale 31 % 1012 hPa 15 cielo sereno +24.2° perc. +23.5° Assenti 11.6 N max 11.7 Tramontana 31 % 1011 hPa 18 cielo sereno +18.6° perc. +17.8° Assenti 10.5 ESE max 14.1 Scirocco 51 % 1013 hPa 21 cielo sereno +16.6° perc. +15.9° Assenti 7.8 SSE max 10.6 Scirocco 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.