Previsioni Meteo Cesena: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 26 Settembre, Cesena si troverà a vivere un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un aumento delle temperature, con picchi che raggiungeranno i 26,4°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 36 km/h.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Cesena avrà un cielo coperto con una temperatura di 16,8°C e una copertura nuvolosa del 74%. Con il passare delle ore, la temperatura salirà leggermente, raggiungendo 17,7°C alle 03:00. La notte si presenterà tranquilla, con venti provenienti da Sud-Sud Ovest a una velocità di circa 10 km/h.

La mattina porterà un cambiamento significativo, con il cielo che si schiarirà progressivamente. Alle 07:00, si registreranno 19,8°C e una copertura nuvolosa del 72%. Proseguendo, alle 09:00, la temperatura salirà a 23,4°C con un cielo ancora coperto, ma già alle 10:00 si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e 24,9°C. La ventilazione si intensificherà, raggiungendo i 15,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare. Alle 13:00, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che toccheranno i 26,2°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 36%, e il vento si farà sentire con raffiche fino a 32,7 km/h. Alle 15:00, si registreranno 25,6°C e un cielo quasi sereno, con una copertura nuvolosa del 15%.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno a 19,9°C alle 20:00. La ventilazione rimarrà moderata, con venti che si attesteranno intorno ai 10 km/h. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 19,6°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena indicano una giornata di Giovedì 26 Settembre caratterizzata da un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un lieve abbassamento delle temperature, ma senza particolari fenomeni atmosferici in arrivo. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° Assenti 11.3 SSO max 18 Libeccio 83 % 1014 hPa 3 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 10.1 SSO max 16.9 Libeccio 80 % 1013 hPa 6 cielo coperto +18° perc. +17.9° Assenti 9.5 SSO max 14.8 Libeccio 81 % 1013 hPa 9 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° Assenti 14.7 SSO max 26.6 Libeccio 59 % 1013 hPa 12 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 19.2 SSO max 30.1 Libeccio 51 % 1012 hPa 15 poche nuvole +25.6° perc. +25.6° Assenti 20.4 SSO max 34.7 Libeccio 51 % 1010 hPa 18 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 12.4 S max 19.7 Ostro 61 % 1010 hPa 21 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 10.4 S max 18.3 Ostro 66 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.