Previsioni Meteo Cesena: tutti i dettagli per domani lunedì 2 settembre

Lunedì 2 Settembre a Cesena si prevede una giornata caratterizzata da cielo coperto con precipitazioni leggere che interesseranno la città per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 32-33°C durante il primo pomeriggio.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 40% e il 60%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22-24°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà coperto al 100% con temperature in aumento che raggiungeranno i 28-30°C. Il vento soffierà da direzioni variabili con intensità leggera.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai 29-33°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Est.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, è prevista la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che varierà tra il 71% e il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 21-22°C con raffiche di vento provenienti da Sud Ovest.

In conclusione, per i prossimi giorni a Cesena si prevede un’instabilità atmosferica che potrebbe portare a precipitazioni sporadiche e a una leggera diminuzione delle temperature. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.2° perc. +23.9° Assenti 7.6 SSO max 7.3 Libeccio 47 % 1012 hPa 3 nubi sparse +23° perc. +22.7° Assenti 6.7 O max 7.8 Ponente 50 % 1011 hPa 6 nubi sparse +24.3° perc. +24.1° Assenti 6.5 OSO max 9.1 Libeccio 51 % 1012 hPa 9 cielo coperto +30.2° perc. +29.5° Assenti 5.7 NNO max 5.8 Maestrale 36 % 1013 hPa 12 cielo coperto +32.7° perc. +31.6° Assenti 9.3 E max 10.5 Levante 30 % 1011 hPa 15 cielo coperto +29.4° perc. +29.1° prob. 4 % 14.2 E max 17.6 Levante 41 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +22.5° perc. +22.7° 0.69 mm 10.5 SO max 15.8 Libeccio 70 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +21.7° perc. +21.8° 0.1 mm 8.4 SSO max 12.3 Libeccio 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:40

