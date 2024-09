Previsioni Meteo Cesena: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesena di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature piuttosto fresche. La copertura nuvolosa sarà totale per tutto il giorno, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare la giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,2°C, con una leggera diminuzione fino a 12,6°C verso le prime ore del mattino. Il vento soffierà da Nord Ovest con velocità che raggiungerà i 21,1 km/h, creando una sensazione di freschezza. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera.

Nella mattina, la situazione meteo si aggraverà, con piogge moderate che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un massimo di 11,3°C alle 06:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 22,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 90%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge moderate continueranno a cadere, con temperature che si manterranno intorno ai 10,7°C. Anche in questo intervallo, il vento sarà presente, con raffiche che potranno raggiungere i 32,8 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 92%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, ma sempre sotto forma di pioggia leggera.

La sera porterà un leggero miglioramento, con una diminuzione dell’intensità delle piogge, che si trasformeranno in pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 11°C, mentre il vento si attenuerà, mantenendo una velocità di circa 10 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà comunque totale, e la probabilità di pioggia continuerà a persistere.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena di Venerdì 13 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e freschezza.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 7 % 6.9 O max 11.4 Ponente 80 % 1006 hPa 3 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° prob. 22 % 18.3 NO max 25.4 Maestrale 76 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +11.3° perc. +10.9° 1.2 mm 22.4 NO max 37.5 Maestrale 90 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +10.9° perc. +10.4° 0.75 mm 21.5 NO max 36.6 Maestrale 92 % 1009 hPa 12 pioggia moderata +10.8° perc. +10.3° 2.41 mm 19.7 NO max 35 Maestrale 92 % 1011 hPa 15 pioggia moderata +10.7° perc. +10.2° 2.49 mm 16 ONO max 27.6 Maestrale 92 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +10.8° perc. +10.3° 0.89 mm 7.8 OSO max 13.9 Libeccio 90 % 1014 hPa 21 cielo coperto +11.5° perc. +11° prob. 59 % 8.2 SO max 11.6 Libeccio 88 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:20

