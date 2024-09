Previsioni Meteo Cesena: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cesena per Venerdì 20 Settembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piuttosto piovoso, con previsioni del tempo che evidenziano una persistenza di pioggia leggera fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,6°C e i 19,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con un aumento della copertura nuvolosa che lascerà spazio a schiarite nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, Cesena sarà avvolta da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 2,3 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 0,8 mm, contribuendo a un’umidità elevata, attorno al 92%.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà significativamente. Le piogge continueranno a cadere, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sopra il 90%, e le precipitazioni si attesteranno tra 0,12 mm e 0,45 mm. Il vento si farà leggermente più intenso, mantenendosi comunque su valori moderati.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera attenuazione della pioggia, con condizioni di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 78%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est a una velocità di circa 8,5 km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno, rendendo il pomeriggio più gradevole rispetto alla mattina.

Infine, la sera porterà un miglioramento ulteriore, con poche nuvole e temperature che si aggireranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 21%, e il vento si calmerà ulteriormente, creando condizioni più serene per la conclusione della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena indicano un Venerdì 20 Settembre caratterizzato da piogge iniziali, seguite da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della nuvolosità. Questo trend potrebbe favorire un fine settimana più soleggiato e gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.8 mm 2.3 NNO max 10.8 Maestrale 92 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +16.1° perc. +16.1° 0.3 mm 5.8 NO max 14.6 Maestrale 91 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.12 mm 6.9 ONO max 14.5 Maestrale 89 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +18° perc. +18° 0.3 mm 8.4 NO max 16.2 Maestrale 83 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +19.5° perc. +19.5° 0.45 mm 9.9 NNE max 17.4 Grecale 79 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.32 mm 8.5 NE max 15 Grecale 80 % 1019 hPa 18 nubi sparse +17.1° perc. +17.2° prob. 57 % 2.8 NE max 6.8 Grecale 87 % 1020 hPa 21 poche nuvole +16.3° perc. +16.3° Assenti 1.9 OSO max 6.2 Libeccio 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:07

