Previsioni Meteo Chiavari: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Chiavari di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 22,5°C nel pomeriggio. La presenza di un vento leggero proveniente da Nord Est accompagnerà la giornata, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 3%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’80%. Le brezze leggere garantiranno un clima gradevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Con l’arrivo della mattina, le nubi sparse inizieranno a farsi più presenti, con una copertura che raggiungerà il 72% entro le 07:00. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 19,6°C intorno alle 08:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 7,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà più coperto, con una massima di 22,5°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 93%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una leggera intensità. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi sarà possibile godere di attività all’aperto, anche se con un cielo meno sereno.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,7°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 63%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 14,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 73%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari indicano una giornata di Lunedì 16 Settembre con un clima variabile, ma nel complesso mite e gradevole. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della Liguria.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.2° perc. +17° Assenti 7.6 NE max 5.4 Grecale 80 % 1013 hPa 3 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 9.5 NNE max 8.2 Grecale 79 % 1012 hPa 6 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° Assenti 9.4 NNE max 8.8 Grecale 74 % 1012 hPa 9 nubi sparse +20.7° perc. +20.3° Assenti 0.9 N max 5 Tramontana 55 % 1012 hPa 12 nubi sparse +22.1° perc. +21.8° Assenti 6.4 OSO max 10.3 Libeccio 53 % 1011 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22.1° Assenti 5.8 ONO max 9.4 Maestrale 51 % 1010 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 10.1 NE max 11 Grecale 66 % 1011 hPa 21 nubi sparse +16.7° perc. +16.3° Assenti 14.2 NNE max 14.8 Grecale 73 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:26

