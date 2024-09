Previsioni Meteo Chiavari: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Chiavari indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una massima che raggiungerà i 21°C. Tuttavia, la pioggia sarà il protagonista indiscusso della giornata, con precipitazioni che si presenteranno in forma moderata, specialmente durante le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si farà sentire con intensità variabile, contribuendo a un clima umido e fresco.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9 km/h, proveniente da Sud Est.

Nella mattina, il maltempo si intensificherà. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20°C entro le 10:00. Le precipitazioni si faranno più consistenti, con pioggia moderata che accompagnerà la giornata. La velocità del vento aumenterà, superando i 20 km/h, e la direzione sarà prevalentemente da Sud. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre le piogge continueranno a cadere in modo moderato. Il vento si presenterà fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 39 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, contribuendo a un’atmosfera grigia e umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a essere instabili. Le temperature si manterranno sui 21°C, con piogge che si alterneranno a momenti di leggera tregua. Il vento, sempre presente, potrà raggiungere intensità considerevoli, con raffiche fino a 49 km/h. L’umidità rimarrà elevata, creando un clima piuttosto sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che non subiranno grandi variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteorologiche attuali non promettono un cambiamento immediato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° prob. 1 % 9.4 SE max 14.7 Scirocco 85 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +19.1° perc. +19.4° 0.35 mm 13.8 SSO max 27 Libeccio 89 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +19.6° perc. +19.9° 1.19 mm 18 SSE max 32.3 Scirocco 90 % 1012 hPa 9 pioggia moderata +20.2° perc. +20.6° 1.35 mm 21 S max 35.5 Ostro 90 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +20.5° perc. +21° 1.67 mm 21 SSO max 36.7 Libeccio 91 % 1012 hPa 15 pioggia moderata +20.8° perc. +21.3° 1.14 mm 20 S max 37.6 Ostro 90 % 1011 hPa 18 pioggia moderata +21° perc. +21.6° 1.12 mm 25.2 SSO max 44.8 Libeccio 93 % 1010 hPa 21 pioggia moderata +21° perc. +21.6° 1.38 mm 23.7 SSO max 45.1 Libeccio 94 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:07

