Previsioni Meteo Chiavari: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chiavari di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,1°C e i 20,8°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che non supereranno i 19,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 55%, garantendo un comfort climatico adeguato.

Durante la notte, Chiavari sarà interessata da nubi sparse con temperature che scenderanno fino a 15,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 70%, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà assente. Il vento soffierà da Nord-Est a una velocità di circa 5,6 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,2°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 2%, e il vento si presenterà leggero, con velocità che varierà tra i 4,3 km/h e i 12,9 km/h.

Il pomeriggio continuerà a mantenere un clima favorevole, con temperature che toccheranno i 20,8°C alle 14:00. Le nuvole saranno poche, con una copertura che non supererà il 21%. Anche in questo frangente, le probabilità di pioggia rimarranno assenti, permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà leggermente, con un incremento della copertura nuvolosa fino al 64%. Le temperature scenderanno a 15,4°C e il vento si farà più presente, mantenendosi attorno ai 8,2 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e una probabilità di pioggia molto bassa. Domani e dopodomani, si continuerà a godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto. La situazione meteo si preannuncia quindi positiva, con un’attenzione particolare da riservare alle eventuali variazioni nel corso della settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° prob. 33 % 14.3 NNE max 17.7 Grecale 81 % 1005 hPa 4 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° prob. 21 % 15 NNE max 17.9 Grecale 79 % 1006 hPa 7 cielo sereno +15° perc. +14.4° prob. 1 % 12.9 N max 16.6 Tramontana 71 % 1007 hPa 10 cielo sereno +19° perc. +18° prob. 4 % 8 NNE max 18.5 Grecale 41 % 1008 hPa 13 cielo sereno +20.6° perc. +19.6° Assenti 3.3 N max 13.8 Tramontana 36 % 1009 hPa 16 poche nuvole +20.2° perc. +19.3° prob. 5 % 8.5 NE max 19.3 Grecale 39 % 1011 hPa 19 nubi sparse +16.5° perc. +15.5° Assenti 10.4 NNE max 11.1 Grecale 52 % 1014 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +14.4° Assenti 8.2 NE max 9.4 Grecale 53 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.