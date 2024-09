Previsioni Meteo Chieti: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chieti di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori freschi, con picchi massimi intorno ai 16,2°C nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 34 km/h nelle ore più ventose. L’umidità si manterrà su livelli elevati, soprattutto durante le prime ore del giorno.

Nella notte, si registrerà una pioggia leggera con una temperatura di circa 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 26%, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 5,9 km/h. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno, con la pioggia che continuerà a cadere fino alle ore 11:00, quando la copertura nuvolosa raggiungerà l’86% e la temperatura scenderà a 13,8°C. Durante queste ore, la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 23,5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si assisterà a un passaggio da nubi sparse a un cielo sereno. La temperatura salirà fino a 16,2°C alle ore 14:00, con una copertura nuvolosa che scenderà al 59%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,2 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole. La sera porterà un cielo completamente sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 11,4°C.

Le considerazioni finali sulle previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un inizio di settimana con condizioni più stabili e temperature in aumento. Lunedì e martedì potrebbero presentare cieli sereni e temperature più miti, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.3° perc. +13.8° 0.2 mm 5.9 O max 7.4 Ponente 75 % 1017 hPa 3 cielo sereno +13.4° perc. +12.8° prob. 3 % 7.6 O max 9.6 Ponente 73 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +13.9° perc. +13.3° 0.12 mm 17.1 NO max 34 Maestrale 75 % 1020 hPa 9 pioggia leggera +14.4° perc. +13.9° 0.41 mm 17.6 NNO max 26 Maestrale 76 % 1022 hPa 12 pioggia leggera +13.8° perc. +13.2° 0.13 mm 17.4 NO max 24.7 Maestrale 74 % 1024 hPa 15 nubi sparse +16° perc. +15.1° Assenti 18.2 NNO max 22.8 Maestrale 55 % 1023 hPa 18 nubi sparse +12.8° perc. +11.9° Assenti 7.1 O max 9.3 Ponente 66 % 1024 hPa 21 cielo sereno +11.7° perc. +10.7° Assenti 8.6 OSO max 9.9 Libeccio 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:43

