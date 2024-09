Previsioni Meteo Chieti: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chieti di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 18,9°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 28,7°C nel primo pomeriggio, accompagnate da un’umidità moderata e venti leggeri. La giornata si preannuncia quindi molto soleggiata, senza precipitazioni previste.

Durante la notte, da mezzanotte fino all’alba, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature stabili attorno ai 18,9°C. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si attesterà intorno al 61%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo sereno continuerà a dominare, e le temperature inizieranno a salire rapidamente. Alle 08:00, il termometro segnerà già 24,8°C, e nel corso della mattinata si raggiungeranno i 28,4°C entro le 11:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 38% intorno a mezzogiorno. I venti rimarranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 28,7°C. La brezza leggera proveniente da Est contribuirà a mantenere un clima piacevole, mentre l’umidità si attesterà intorno al 40%. Non si prevedono precipitazioni, e il cielo rimarrà completamente sereno.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 21°C intorno alle 20:00. Anche in questo frangente, il meteo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente fino al 66%. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e cieli sereni. Sabato e Domenica si preannunciano altrettanto soleggiati, con temperature che potrebbero sfiorare i 30°C. Pertanto, sarà consigliabile approfittare di queste giornate di bel tempo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.9° perc. +18.4° Assenti 13.9 SO max 16.7 Libeccio 61 % 1011 hPa 3 cielo sereno +18.6° perc. +18° Assenti 13 SO max 15.4 Libeccio 59 % 1010 hPa 6 cielo sereno +19.7° perc. +19.2° Assenti 10.1 SO max 12.5 Libeccio 56 % 1011 hPa 9 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.2 SSO max 10.7 Libeccio 40 % 1010 hPa 12 cielo sereno +28.7° perc. +28.1° Assenti 2.7 E max 13.9 Levante 38 % 1009 hPa 15 cielo sereno +27.6° perc. +27.5° Assenti 4.5 SE max 13.2 Scirocco 43 % 1008 hPa 18 cielo sereno +21.9° perc. +21.9° Assenti 5.1 OSO max 7.1 Libeccio 65 % 1010 hPa 21 cielo sereno +21° perc. +20.9° Assenti 8.4 SO max 9.7 Libeccio 66 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:46

