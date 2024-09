Previsioni Meteo Chieti: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Chieti indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C. Con l’avanzare della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa che tenderà a diradarsi nel pomeriggio. Le temperature raggiungeranno un picco di circa 25,7°C nel primo pomeriggio, mentre la sera porterà un cielo sereno e temperature più fresche.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Chieti presenterà nubi sparse con una temperatura di 16,9°C e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 69%, con una pressione atmosferica di 1016 hPa. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, con temperature che scenderanno leggermente, senza particolari variazioni nel vento.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente nuvoloso, ma con una graduale schiarita. Le temperature saliranno fino a 25,5°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà attorno al 43%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1013 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 25,7°C alle 13:00. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con nubi sparse e una leggera brezza da Est. L’umidità si manterrà attorno al 44%, favorendo un clima piacevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud Ovest, rendendo la serata particolarmente gradevole. L’umidità scenderà ulteriormente, arrivando al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni meteo favorevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima continuerà a essere gradevole, ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate serene prima dell’arrivo di eventuali cambiamenti meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.9° perc. +16.5° Assenti 10.1 SO max 10.4 Libeccio 69 % 1016 hPa 3 nubi sparse +16.7° perc. +16.2° Assenti 10.2 SO max 10.3 Libeccio 67 % 1015 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° Assenti 9.4 SO max 10.2 Libeccio 65 % 1014 hPa 9 nubi sparse +23.4° perc. +23° Assenti 3.1 S max 8.9 Ostro 48 % 1015 hPa 12 cielo coperto +25.5° perc. +25.2° Assenti 3.7 E max 11.1 Levante 43 % 1013 hPa 15 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° Assenti 6.7 E max 10.5 Levante 50 % 1012 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 5.3 SO max 5.3 Libeccio 65 % 1013 hPa 21 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 10.9 SO max 11 Libeccio 63 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:48

