Previsioni Meteo Chieti: tutti i dettagli per domani martedì 10 settembre

Le previsioni meteo a Chieti per Martedì 10 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e nella sera.

Durante la mattina, la temperatura si manterrà intorno ai 20-22°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 25-27km/h. Le precipitazioni saranno presenti, ma con intensità via via decrescente.

Nel pomeriggio, la situazione migliorerà notevolmente con il ritorno del sole e temperature che potranno superare i 23°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e il vento si manterrà moderato con raffiche fino a 20km/h.

In serata, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 18-19°C. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, con una direzione che varierà da Ovest a Sud Ovest.

In base alle previsioni per i prossimi giorni a Chieti, possiamo aspettarci un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.1° perc. +20.3° 0.32 mm 7.4 O max 10.9 Ponente 82 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.26 mm 8.5 NO max 11.7 Maestrale 80 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.43 mm 14.6 NO max 25.9 Maestrale 82 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +21.2° perc. +21.2° 0.58 mm 17.9 NNO max 23.3 Maestrale 70 % 1010 hPa 12 nubi sparse +24° perc. +23.7° prob. 58 % 18.4 N max 20.7 Tramontana 49 % 1010 hPa 15 cielo sereno +23° perc. +22.7° prob. 6 % 17.4 N max 19.9 Tramontana 50 % 1010 hPa 18 cielo sereno +19.4° perc. +19.1° prob. 6 % 7 ONO max 8.2 Maestrale 64 % 1011 hPa 21 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 6.8 OSO max 8.1 Libeccio 67 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:17

