Previsioni Meteo Chieti: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

Le condizioni meteo di Chieti per Sabato 21 Settembre si presenteranno prevalentemente serene durante la notte e la mattina, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15°C e i 20°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere provenienti principalmente da ovest e sud-ovest. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’85%, rendendo l’aria leggermente afosa, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Durante la notte, Chieti godrà di un cielo sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 10%. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 7 km/h, e le probabilità di precipitazioni rimarranno molto basse, intorno al 3%. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con l’arrivo di poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 13%. Il vento si presenterà ancora come una leggera brezza, con velocità che varieranno tra i 4 e i 9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 70%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 72% del cielo. Le temperature raggiungeranno il picco di 20°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia che rimarranno sotto il 15%. L’umidità si attesterà intorno al 70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il 62% del cielo. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16°C. La velocità del vento diminuirà, con valori che si attesteranno intorno ai 2 km/h, creando una sensazione di calma. L’umidità rimarrà alta, attorno all’87%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Chieti indicano un Sabato caratterizzato da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le temperature rimarranno gradevoli, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria un po’ pesante. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere, quindi sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.2° perc. +15° prob. 3 % 7.3 O max 8.2 Ponente 85 % 1020 hPa 3 cielo sereno +15° perc. +14.7° prob. 24 % 7.7 O max 9 Ponente 84 % 1020 hPa 6 cielo sereno +16.1° perc. +15.8° prob. 20 % 6 O max 7.8 Ponente 80 % 1021 hPa 9 poche nuvole +19.4° perc. +19.3° prob. 4 % 7.4 NNE max 6.4 Grecale 71 % 1021 hPa 12 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° Assenti 10.8 NE max 7.2 Grecale 69 % 1020 hPa 15 nubi sparse +20° perc. +20° prob. 15 % 9.8 ENE max 7.8 Grecale 73 % 1020 hPa 18 nubi sparse +17.7° perc. +17.7° prob. 15 % 3 ENE max 3.7 Grecale 86 % 1021 hPa 21 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° Assenti 2.2 SO max 2.1 Libeccio 86 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:57

