Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Cinisello Balsamo indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21,3°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,9°C in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 12,8°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, favorendo un aumento graduale della temperatura fino a raggiungere i 20,6°C intorno a mezzogiorno. Durante la mattina, la copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori di umidità che si attesteranno attorno al 43%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, passando dai 21,3°C alle 18°C entro le ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con direzione variabile, e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 62%.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che continueranno a scendere fino a 15,9°C. La situazione meteorologica non prevede precipitazioni, mantenendo un clima asciutto per tutta la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Cinisello Balsamo indicano un Mercoledì 18 Settembre con un inizio di giornata sereno e temperature gradevoli, che si trasformeranno in un pomeriggio nuvoloso e fresco. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 7.9 NNO max 14 Maestrale 72 % 1021 hPa 3 cielo sereno +12.3° perc. +11.4° Assenti 7 NNO max 9.7 Maestrale 71 % 1020 hPa 6 cielo sereno +12.6° perc. +11.7° Assenti 4.3 N max 5.2 Tramontana 70 % 1020 hPa 9 cielo sereno +18.1° perc. +17.3° Assenti 2.5 S max 2.1 Ostro 50 % 1020 hPa 12 cielo sereno +21.3° perc. +20.6° Assenti 4.5 SSE max 4 Scirocco 41 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19.9° perc. +19.2° Assenti 9.4 SSE max 8.1 Scirocco 49 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.6° perc. +17.1° Assenti 3.6 NNO max 4.9 Maestrale 63 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° Assenti 3.9 NNO max 5.1 Maestrale 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:23

