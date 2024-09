Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Cinisello Balsamo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 94%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,8 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 14,2°C e i 17,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 100% fino alle prime ore del giorno, per poi scendere leggermente. Il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 3,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di 19,1°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 40%. Il vento continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo una velocità moderata. L’umidità si manterrà attorno al 52%, offrendo un clima più gradevole rispetto alla mattina.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si abbasseranno fino a 14,5°C. Il cielo sarà nuovamente coperto, con un’umidità che si attesterà intorno al 75%. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cinisello Balsamo mostrano un andamento variabile, con la possibilità di schiarite e un clima che si manterrà fresco. Martedì e Mercoledì potrebbero presentare condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa che continuerà a influenzare le giornate. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° prob. 8 % 5.9 E max 16.8 Levante 77 % 1024 hPa 3 cielo coperto +14.3° perc. +13.7° prob. 12 % 4.3 E max 14.1 Levante 75 % 1023 hPa 6 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° prob. 8 % 2.9 E max 7.7 Levante 75 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 1.4 SSE max 3.3 Scirocco 68 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.7° perc. +18° Assenti 2.5 SE max 3.2 Scirocco 54 % 1022 hPa 15 nubi sparse +18.9° perc. +18.3° Assenti 3.3 SSE max 2.6 Scirocco 53 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.6° perc. +16° Assenti 4.1 SSE max 5.6 Scirocco 66 % 1020 hPa 21 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 3.7 ENE max 4.1 Grecale 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:59

