Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Cinisello Balsamo di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +11,7°C della notte e i +20°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 34,7 km/h in serata. L’umidità si attesterà su valori compresi tra il 34% e il 80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016 hPa.

Durante la notte, Cinisello Balsamo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +11,7°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a +19,5°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da Ovest e Sud. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 34% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno attorno ai +18,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,2 km/h, e le raffiche potranno arrivare fino a 15,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 46%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a +12,2°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 34,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, mentre non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cinisello Balsamo nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il weekend porterà condizioni simili, con possibilità di qualche nube in più, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le temperature fresche della sera richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.5° perc. +10.7° Assenti 3.7 NO max 7.5 Maestrale 75 % 1007 hPa 4 cielo sereno +10.7° perc. +9.7° Assenti 0.7 ENE max 4.8 Grecale 74 % 1008 hPa 7 cielo sereno +12.4° perc. +11.4° Assenti 3.1 O max 7 Ponente 65 % 1009 hPa 10 cielo sereno +17.3° perc. +16.1° Assenti 2.6 S max 11.3 Ostro 42 % 1010 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +18.9° Assenti 6.9 E max 17.1 Levante 34 % 1010 hPa 16 nubi sparse +17.4° perc. +16.6° Assenti 8.4 ESE max 13.4 Scirocco 53 % 1012 hPa 19 nubi sparse +14.3° perc. +13.5° Assenti 6.1 NE max 12.6 Grecale 66 % 1015 hPa 22 nubi sparse +12.5° perc. +11.2° Assenti 10.8 NNO max 32.1 Maestrale 55 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:32

