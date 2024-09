Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Colle di Val d’Elsa si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature che si attesteranno intorno ai 13,3°C durante la notte, per poi salire progressivamente fino a raggiungere i 20,4°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà elevata, con nubi sparse che si trasformeranno in cielo coperto, e le probabilità di pioggia aumenteranno nel pomeriggio.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente stabili, oscillando tra 13,3°C e 14,5°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma già dalle prime ore del mattino si registreranno piogge leggere, con un’intensità che varierà nel corso della giornata.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si alzeranno fino a 20,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 15,1 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 63%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,9°C verso le ore 17:00. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare a 0,12 mm. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché totale, e l’umidità si attesterà attorno all’86%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. Le piogge si intensificheranno, con accumuli di 0,1 mm e 0,2 mm nelle ultime ore della giornata. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, e l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge intermittenti. Si prevede che le temperature rimarranno stabili, senza grandi escursioni termiche, mentre l’umidità continuerà a influenzare il comfort atmosferico. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° prob. 4 % 5.9 SSE max 6 Scirocco 87 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +14.4° perc. +14.1° 0.17 mm 5.1 SE max 5.8 Scirocco 86 % 1018 hPa 7 cielo coperto +15.2° perc. +15° prob. 31 % 4.8 ESE max 7.3 Scirocco 84 % 1017 hPa 10 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° prob. 34 % 3.6 SE max 12.1 Scirocco 70 % 1017 hPa 13 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° prob. 20 % 2.2 SO max 13.3 Libeccio 67 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +18.3° perc. +18.3° 0.12 mm 2.6 O max 13.5 Ponente 80 % 1014 hPa 19 cielo coperto +16° perc. +16° prob. 9 % 3.1 S max 5.3 Ostro 91 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +16.6° perc. +16.7° 0.1 mm 3.7 S max 5.7 Ostro 92 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:51

