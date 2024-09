Previsioni Meteo Cologno Monzese: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Cologno Monzese si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere. I dati meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra +15,5°C e +20,9°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 96%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 12,9 km/h.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La situazione non migliorerà significativamente nelle prime ore del giorno, con il cielo che rimarrà coperto e le piogge che continueranno a manifestarsi, seppur con intensità variabile.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente occidentale. La probabilità di precipitazioni, sebbene non elevata, rimarrà presente, con valori che si attesteranno intorno al 5%.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera attenuazione delle piogge, ma il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,9°C, con un’umidità che si manterrà alta. La velocità del vento sarà debole, e le condizioni di pioggia leggera potrebbero ripresentarsi verso la fine della giornata.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,6°C. Le piogge leggere torneranno a farsi sentire, con un’intensità che varierà nel corso delle ore. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque significativa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cologno Monzese nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni possono variare rapidamente. La settimana si prospetta quindi con un mix di sole e nuvole, rendendo necessario un occhio attento alle eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.31 mm 5.2 E max 11.8 Levante 96 % 1010 hPa 3 cielo coperto +15° perc. +15° prob. 40 % 3.8 S max 5.4 Ostro 95 % 1009 hPa 6 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 23 % 6.7 OSO max 12.9 Libeccio 90 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 7.8 O max 10.6 Ponente 71 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.6° perc. +20.1° prob. 11 % 5.8 OSO max 6.7 Libeccio 54 % 1010 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20.1° prob. 38 % 3.1 SO max 3.6 Libeccio 57 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +18° perc. +17.6° 0.11 mm 1.1 SE max 1.9 Scirocco 71 % 1011 hPa 21 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° prob. 30 % 4.2 ENE max 4.9 Grecale 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:11

