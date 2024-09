Previsioni Meteo Cologno Monzese: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Cologno Monzese indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco di circa 21,4°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,3 km/h.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. La mattina si aprirà con un cielo sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 20,6°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità sarà relativamente alta, oscillando tra il 42% e il 73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature inizieranno a scendere, portandosi a 19,7°C alle ore 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori che toccheranno i 9,9 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, mantenendo il tempo asciutto.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che continueranno a scendere fino a 16°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 67%, e il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 4,3 km/h e i 5,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cologno Monzese mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di cieli più grigi nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Mercoledì, prima che le nuvole prendano il sopravvento nel pomeriggio.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13° perc. +12.3° Assenti 7.9 NNO max 13.6 Maestrale 73 % 1021 hPa 3 cielo sereno +12.5° perc. +11.6° Assenti 6.7 NNO max 8.8 Maestrale 71 % 1020 hPa 6 cielo sereno +12.7° perc. +11.9° Assenti 3.8 NNO max 4.2 Maestrale 70 % 1020 hPa 9 cielo sereno +18.1° perc. +17.3° Assenti 2.7 S max 2.1 Ostro 51 % 1020 hPa 12 poche nuvole +21.4° perc. +20.7° Assenti 4.5 SSE max 3.9 Scirocco 42 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +19.1° Assenti 9.9 SSE max 8.7 Scirocco 51 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.6° perc. +17° Assenti 4.4 NNO max 5.6 Maestrale 64 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.3° perc. +15.7° Assenti 4.3 NO max 4.9 Maestrale 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:22

