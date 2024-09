Previsioni Meteo Cologno Monzese: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cologno Monzese di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto fino al tardo pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), le temperature si manterranno tra i 12°C e i 13°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La mattina (06:00 – 12:00) inizierà con nubi sparse, che si intensificheranno, portando a un cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2 km/h e i 5 km/h.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), si prevede un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con schiarite che porteranno a un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature toccheranno il picco di 19°C alle 14:00, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà al 13%. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più presenti, portando a un cielo nuovamente coperto.

La sera (18:00 – 23:00) sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità intorno al 66%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la serata ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per il calo delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cologno Monzese indicano una giornata variabile, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in schiarite nel pomeriggio, per poi tornare a un cielo coperto in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 10.2 NE max 26.9 Grecale 71 % 1021 hPa 3 cielo sereno +12.4° perc. +11.6° Assenti 7.9 NE max 16.4 Grecale 72 % 1022 hPa 6 nubi sparse +13.3° perc. +12.4° Assenti 5.2 NE max 10.9 Grecale 65 % 1023 hPa 9 cielo coperto +14.8° perc. +14° Assenti 1.2 ENE max 2.7 Grecale 64 % 1025 hPa 12 nubi sparse +18.8° perc. +18.1° Assenti 2.8 SSO max 3.1 Libeccio 52 % 1024 hPa 15 poche nuvole +18.7° perc. +18° Assenti 5 SE max 4.7 Scirocco 52 % 1023 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 4.4 ENE max 5.9 Grecale 65 % 1024 hPa 21 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 5.7 ENE max 10.4 Grecale 68 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:01

