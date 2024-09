Previsioni Meteo Cologno Monzese: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cologno Monzese di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che proseguiranno anche nella mattina, con una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,6°C e i 20,2°C nel corso della giornata. La presenza di umidità elevata e venti leggeri completeranno il quadro meteorologico.

Nella notte, a partire dalle 00:00, si verificheranno piogge leggere con una temperatura di circa 15,8°C e una copertura nuvolosa del 99%. La mattina seguirà con cieli coperti e piogge intermittenti, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile. La situazione non migliorerà nel corso della sera, quando le piogge continueranno a cadere, con temperature che scenderanno fino a 16,1°C. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà elevata, attorno all’87%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cologno Monzese nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento significativo. Si prevede che le condizioni di instabilità continuino, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima umido e variabile, con temperature che si manterranno su valori miti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.12 mm 5.8 ENE max 14.1 Grecale 89 % 1012 hPa 3 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 4 % 3.5 ENE max 4.8 Grecale 87 % 1012 hPa 6 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° Assenti 2.8 E max 6 Levante 87 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +16.5° perc. +16.3° 0.11 mm 4 E max 6.8 Levante 82 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +19.5° perc. +19.3° 0.34 mm 1.8 SSE max 3.1 Scirocco 69 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +19.7° prob. 52 % 2.3 O max 3.3 Ponente 65 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.37 mm 1 ESE max 2.1 Scirocco 80 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.17 mm 2.7 SE max 4 Scirocco 84 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:09

