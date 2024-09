Previsioni Meteo Comacchio: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 1 Ottobre a Comacchio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e da piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 16,5°C e i 19,5°C. La presenza di nuvole sarà costante durante tutta la giornata, con un aumento della probabilità di precipitazioni nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con intensità variabile.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 60%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 7,9 km/h.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che saliranno fino a 19,5°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 58% e i venti continueranno a soffiare da est-sud-est con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, si assisterà a un cambiamento nel meteo. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 16,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 82%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,37 mm. I venti si manterranno moderati, con velocità di circa 14 km/h.

In sera, le condizioni meteo torneranno a stabilizzarsi, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, e i venti continueranno a soffiare leggeri. Non si prevedono ulteriori precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Comacchio nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo nuvoloso. Mercoledì e giovedì potrebbero presentarsi condizioni simili, con occasionali schiarite, ma senza variazioni significative rispetto a Martedì. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.4° perc. +16.7° Assenti 7.9 E max 9.7 Levante 60 % 1019 hPa 3 cielo coperto +16.7° perc. +16.1° Assenti 8.2 E max 9.7 Levante 64 % 1018 hPa 6 cielo coperto +16.9° perc. +16.3° Assenti 7.6 E max 9.8 Levante 65 % 1017 hPa 9 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° Assenti 9.5 ESE max 10 Scirocco 59 % 1017 hPa 12 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° Assenti 13.4 ESE max 11.5 Scirocco 60 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +16.7° perc. +16.4° 0.37 mm 13.2 SE max 15.1 Scirocco 79 % 1014 hPa 18 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° prob. 30 % 8.9 ESE max 11 Scirocco 78 % 1014 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° prob. 24 % 7.6 ESE max 10.3 Scirocco 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:46

