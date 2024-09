Previsioni Meteo Comiso: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Comiso indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno elevate, con picchi che raggiungeranno l’84% nelle prime ore della notte. I venti si presenteranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali, con intensità che varierà da una brezza leggera a una brezza moderata nel corso della giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà completamente coperto con una temperatura di circa 20,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino all’alba, con una leggera diminuzione della temperatura che scenderà a 19,8°C entro le 05:00. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’81% e l’85%, mentre la velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 5-8 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25,9°C intorno alle 11:00. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 5%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti che si muoveranno principalmente da sud, mantenendo un’intensità moderata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi attorno ai 23,5°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con il 100% di nuvole fino alle 15:00. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 45% nel tardo pomeriggio, ma senza previsioni di precipitazioni significative. L’umidità si manterrà tra il 62% e il 70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si attesterà tra il 14% e il 25%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comiso nei prossimi giorni non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, e ci si aspetta che le brezze leggere accompagnino le giornate. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima umido e coperto nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° prob. 10 % 5 ESE max 5.8 Scirocco 82 % 1019 hPa 4 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° prob. 7 % 5.4 ENE max 6 Grecale 84 % 1018 hPa 7 cielo coperto +22.3° perc. +22.4° prob. 4 % 7.5 E max 8.9 Levante 71 % 1018 hPa 10 cielo coperto +25.7° perc. +25.7° prob. 5 % 13.9 S max 11.6 Ostro 53 % 1018 hPa 13 cielo coperto +23.7° perc. +23.8° prob. 32 % 13.1 S max 12.6 Ostro 64 % 1017 hPa 16 cielo coperto +23.5° perc. +23.6° prob. 41 % 9 S max 8.9 Ostro 64 % 1017 hPa 19 cielo coperto +21.4° perc. +21.7° prob. 17 % 4.6 SE max 6.2 Scirocco 78 % 1017 hPa 22 cielo coperto +21.5° perc. +21.7° prob. 25 % 4.6 ESE max 6.2 Scirocco 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.