Previsioni Meteo Comiso: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

Martedì 17 Settembre a Comiso si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvole e piogge leggere. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà intorno ai 22-23°C durante le ore centrali della giornata, con un aumento dell’umidità che raggiungerà valori elevati. I venti, prevalentemente provenienti da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e umido.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 43%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 10,7 km/h. Con l’avanzare delle ore, il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento della probabilità di pioggia.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che accompagnerà la giornata. Le temperature saliranno fino a 23°C intorno alle 10:00, mentre l’umidità si attesterà attorno al 63%. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con velocità che raggiungeranno i 27,3 km/h. La pioggia si presenterà con intensità variabile, accumulando circa 0,6 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con pioggia leggera che si protrarrà fino alle 16:00. Le temperature si manterranno attorno ai 22-23°C, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente. I venti, sebbene più deboli, continueranno a soffiare con intensità moderata, contribuendo a un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una temperatura che scenderà a circa 20°C. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli di pioggia leggera previsti. La velocità del vento si ridurrà, portando a un clima più tranquillo ma umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comiso nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un’alternanza di piogge e schiarite. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha programmi all’aperto. La situazione meteo potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma è sempre utile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° Assenti 10.9 O max 21.3 Ponente 73 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.18 mm 10.8 O max 21.5 Ponente 78 % 1011 hPa 7 pioggia leggera +21.2° perc. +21.1° 0.17 mm 18.1 OSO max 25 Libeccio 65 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +22.9° perc. +22.9° 0.6 mm 25.6 OSO max 31.5 Libeccio 63 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +23.2° perc. +23.2° 0.33 mm 26.8 OSO max 33.9 Libeccio 65 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +21.7° perc. +21.8° 0.16 mm 18.3 OSO max 26.6 Libeccio 72 % 1012 hPa 19 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° prob. 29 % 5.9 OSO max 8.9 Libeccio 82 % 1013 hPa 22 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° prob. 41 % 2.7 SO max 4.4 Libeccio 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:01

