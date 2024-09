Previsioni Meteo Comiso: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Comiso si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno al mattino, che si manterrà tale anche nel pomeriggio, con un incremento della copertura nuvolosa solo in serata. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 28°C nel pomeriggio, mentre le minime notturne si aggireranno attorno ai 21°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 34 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,1°C. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014 hPa. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest garantirà una sensazione di freschezza, rendendo la notte piacevole.

Nella mattina, il sole si farà sentire con forza, portando le temperature a salire rapidamente. Alle 08:00, si registrerà già una temperatura di 26,4°C, con una copertura nuvolosa ridotta al 2%. La ventilazione si intensificherà, raggiungendo i 11,6 km/h, e l’umidità scenderà al 59%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Il pomeriggio sarà il momento più caldo della giornata, con temperature che toccheranno i 28,8°C alle 12:00 e si manterranno attorno ai 27,9°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 3%, e il vento soffierà con intensità crescente, raggiungendo i 20 km/h e raffiche fino a 31 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 52%, rendendo il clima caldo ma non eccessivamente afoso.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà dal 20% alle 22:00 fino a raggiungere il 40% alle 18:00. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 23°C. La ventilazione si calmerà, con velocità che scenderanno a circa 7 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comiso indicano una giornata di Sabato 28 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede una leggera variazione delle condizioni meteo, con un possibile aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature. Tuttavia, non si registrano precipitazioni significative, mantenendo un clima prevalentemente stabile e favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.9° perc. +22.2° Assenti 5 NO max 6.4 Maestrale 81 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.4° perc. +21.7° Assenti 5.5 ONO max 8 Maestrale 83 % 1013 hPa 7 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° Assenti 8.5 O max 16.3 Ponente 69 % 1014 hPa 10 cielo sereno +28.6° perc. +29.3° Assenti 17.1 O max 18.7 Ponente 52 % 1014 hPa 13 cielo sereno +28.6° perc. +29.2° Assenti 20 O max 23.4 Ponente 51 % 1013 hPa 16 poche nuvole +25.5° perc. +25.7° Assenti 18.3 O max 34 Ponente 62 % 1014 hPa 19 nubi sparse +23.1° perc. +23.5° Assenti 7.3 ONO max 13.1 Maestrale 78 % 1015 hPa 22 poche nuvole +22.9° perc. +23.2° Assenti 5.9 NNO max 8 Maestrale 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:45

