Previsioni Meteo Como: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Como indicano un Venerdì 20 Settembre caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di maggiore instabilità. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,8°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Nella notte, Como avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 69%, con una leggera brezza proveniente da Nord. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno all’1%, garantendo una notte tranquilla.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a 19,3°C entro le ore 8:00. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 7%, e il vento si manterrà debole, con velocità di circa 6 km/h. Questo clima favorevole continuerà fino a metà giornata, quando si raggiungeranno i 23,6°C a mezzogiorno, con una leggera brezza che accompagnerà il proseguimento della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con un incremento della copertura nuvolosa che passerà dal 18% al 42%. Le condizioni meteo inizieranno a cambiare, con l’arrivo di nubi sparse e la possibilità di piogge leggere a partire dalle ore 18:00. La probabilità di precipitazioni aumenterà, portando a un accumulo di circa 0,14 mm di pioggia.

La sera porterà un ulteriore deterioramento delle condizioni meteo, con un cielo coperto e piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno a 16,5°C entro le 23:00, con un’alta umidità che raggiungerà l’85%. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 0,47 mm, rendendo necessario un ombrello per chi avrà in programma di uscire.

In conclusione, le previsioni del tempo per Como nei prossimi giorni evidenziano un inizio di weekend con condizioni variabili. Sabato si prevede un miglioramento temporaneo, con schiarite alternate a momenti di nuvolosità. Tuttavia, le temperature tenderanno a scendere ulteriormente, portando a un clima più fresco. Domenica, invece, si assisterà a un ritorno di condizioni più instabili, con possibilità di piogge. Gli amanti del sole dovranno quindi approfittare della mattinata di Venerdì per godere di un clima favorevole prima dell’arrivo delle piogge.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.9° perc. +14.4° prob. 1 % 6.8 NNE max 7.5 Grecale 75 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.6° perc. +14° prob. 3 % 7.6 N max 8.7 Tramontana 74 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.6° perc. +14.1° Assenti 8.2 N max 12.1 Tramontana 75 % 1021 hPa 9 cielo sereno +21.3° perc. +20.8° Assenti 4 NO max 5.4 Maestrale 52 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23.6° perc. +23.1° Assenti 6.7 SO max 5.3 Libeccio 43 % 1020 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +22.7° Assenti 4.5 OSO max 4.3 Libeccio 44 % 1019 hPa 18 pioggia leggera +19.2° perc. +18.9° 0.14 mm 4.9 SE max 9.7 Scirocco 65 % 1021 hPa 21 pioggia leggera +17.3° perc. +17.3° 0.17 mm 3.1 NE max 3.2 Grecale 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.