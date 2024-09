Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Como indicano un giorno caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di nuvolosità e piogge. Durante la giornata di Giovedì 26 Settembre, si registreranno temperature miti, ma con un alto tasso di umidità che contribuirà a una sensazione di freschezza. Le precipitazioni, che si presenteranno sotto forma di pioggia leggera e moderata, si alterneranno a momenti di cielo coperto, rendendo il clima piuttosto umido e grigio.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature stabili attorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’89%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 3,1 km/h. Durante le prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18°C intorno alle 09:00. Le probabilità di pioggia saranno basse, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con pioggia leggera che si intensificherà. Le temperature si manterranno attorno ai 15,4°C, con un’umidità che raggiungerà il 96%. La pioggia si presenterà in modo costante, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,9 mm entro le 17:00. Il vento sarà debole, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore incremento delle precipitazioni, con pioggia moderata che si protrarrà fino a tarda notte. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15°C. L’umidità rimarrà elevata, superando il 98%, e le raffiche di vento potranno raggiungere i 6,1 km/h. Gli accumuli di pioggia nella giornata potrebbero superare i 10 mm, rendendo necessario prestare attenzione a eventuali allagamenti in alcune zone.

In conclusione, le previsioni meteo per Como nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento solo a partire da Domenica, quando le temperature potrebbero aumentare e le precipitazioni diminuire. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima variabile e di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 50 % 2.7 ENE max 2.7 Grecale 89 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.12 mm 3.7 ENE max 3.9 Grecale 90 % 1012 hPa 6 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 31 % 3.3 NE max 3.5 Grecale 90 % 1012 hPa 9 cielo coperto +18° perc. +17.8° prob. 22 % 1.7 S max 3 Ostro 78 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.5 mm 1.4 SSE max 3.2 Scirocco 95 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.9 mm 1.7 ESE max 2.6 Scirocco 96 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.84 mm 1.3 NE max 2.4 Grecale 97 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 1.58 mm 0.8 NNE max 4.4 Grecale 98 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:08

