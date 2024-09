Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Como indicano un inizio di settimana caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%, e la velocità del vento sarà debole, proveniente da Nord Est. Con una probabilità di precipitazioni contenuta, si prevede una serata tranquilla, sebbene l’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno all’81%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 13°C e i 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante e la velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, rendendo l’aria piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la mattina si presenterà asciutta, sebbene grigia.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 18°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 40%. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 4 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a diminuire, portandosi attorno al 57%. Questo potrebbe rendere il pomeriggio più gradevole rispetto alle ore precedenti.

La sera porterà di nuovo un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che tornerà a essere coperto. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà debole, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 79%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la sera si presenterà tranquilla, ma con un clima fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Como nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature che si manterranno intorno ai 14-18°C. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della presenza di nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, rendendo l’aria piuttosto pesante. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori miglioramenti nei giorni successivi per godere di cieli sereni e temperature più calde.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 8 % 3.7 NE max 6.8 Grecale 80 % 1025 hPa 3 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° prob. 14 % 3.1 N max 3.3 Tramontana 82 % 1024 hPa 6 cielo coperto +13.4° perc. +13° prob. 12 % 4 N max 5.3 Tramontana 83 % 1024 hPa 9 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° Assenti 1.8 ONO max 3.1 Maestrale 76 % 1024 hPa 12 cielo coperto +17.3° perc. +16.6° Assenti 3.8 SSO max 3 Libeccio 60 % 1022 hPa 15 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 3.6 SSO max 2.6 Libeccio 57 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 0.4 O max 1.4 Ponente 72 % 1020 hPa 21 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° Assenti 5.1 NNE max 4.8 Grecale 79 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 19:00

