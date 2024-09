Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, si prevede pioggia moderata e una copertura nuvolosa del 100%, con temperature intorno ai +16,6°C. Durante la mattina, la pioggia leggera continuerà, con temperature che saliranno a +17,7°C. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno instabili, con un massimo di +18,9°C e umidità alta. La sera porterà ulteriori piogge e una temperatura in calo a +15,8°C. Sabato, la notte sarà caratterizzata da pioggia moderata e temperature di +15,6°C, mentre nel pomeriggio si prevede un miglioramento con cieli sereni e un massimo di 20,4°C. Domenica, il tempo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno +18°C.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,6°C, con una temperatura percepita di +16,8°C. La velocità del vento sarà di 3,4 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,9 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un’intensità di 1,18 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 98%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1005 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo rimarrà instabile con pioggia leggera che continuerà a cadere. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo +17,4°C alle 08:00 e +17,7°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 2,1 km/h e 4,1 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud-Sud Est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con valori compresi tra 0,17 mm e 0,44 mm. L’umidità si attesterà attorno al 95-97%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1007 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente, con pioggia leggera prevista fino alle 17:00. La temperatura raggiungerà un massimo di +18,9°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 5,8 km/h. Le precipitazioni continueranno a cadere, con un’intensità che varierà tra 0,3 mm e 1 mm. L’umidità rimarrà alta, oscillando tra l’88% e il 90%.

Infine, nella sera, il tempo si manterrà instabile con pioggia leggera fino a tarda notte. La temperatura scenderà a +16,4°C alle 21:00 e a +15,8°C alle 23:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5,4 km/h. Le precipitazioni continueranno, con valori che raggiungeranno 1,41 mm. L’umidità si manterrà attorno al 92%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1006 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con pioggia moderata e una copertura nuvolosa dell’87%. La temperatura si attesterà intorno ai +15,6°C, con una temperatura percepita di +15,6°C. La velocità del vento sarà di 2,6 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,8 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con un’intensità di 1,04 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa.

Durante la mattina, il tempo rimarrà instabile, con pioggia moderata prevista fino alle 09:00. La temperatura scenderà a +14,5°C alle 08:00 e salirà a +18,7°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 8,7 km/h e 3,8 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con valori compresi tra 0,13 mm e 2,63 mm. L’umidità si attesterà attorno al 69-79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che diventerà sereno. La temperatura raggiungerà un massimo di 20,4°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 9,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità scenderà al 42-54%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1013 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno. La temperatura scenderà a +10,9°C alle 21:00 e a +10,3°C alle 23:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 13,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 65-75%.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 77%. La temperatura si attesterà intorno ai +10°C, con una temperatura percepita di +8,6°C. La velocità del vento sarà di 10,2 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 18,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità del 15%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il tempo migliorerà ulteriormente, con un cielo sereno previsto fino alle 09:00. La temperatura salirà a +15,1°C alle 09:00 e a +17,6°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 4,4 km/h e 10,3 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord. Non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà attorno al 42-51%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con qualche nube sparsa. La temperatura raggiungerà un massimo di +18°C alle 13:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità scenderà al 46-58%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno. La temperatura scenderà a +11,8°C alle 21:00 e a +11,4°C alle 23:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 75-78%.

In conclusione, il fine settimana a Como si presenterà con un inizio instabile, caratterizzato da piogge e temperature moderate. Tuttavia, Sabato pomeriggio e Domenica offriranno condizioni meteo più favorevoli, con cieli sereni e temperature in aumento, ideali per attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.