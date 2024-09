Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Conversano indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e occasionali piogge leggere. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 24°C, mentre la velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 16 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno variabili. Si inizierà con poche nuvole e una temperatura di circa 20°C, che scenderà a 19°C nelle ore successive. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con un picco di 77% a mezzanotte. La brezza leggera proveniente da sud accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà progressivamente fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, con una percentuale che toccherà il 82% alle 8:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 21%, e il vento sarà moderato, con velocità che varieranno da 1,5 km/h a 10,4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore aumento della nuvolosità, con la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 15:00. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C e 22°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 66%, con un’intensità di precipitazione di 0,26 mm.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che si presenteranno intorno alle 19:00. La temperatura scenderà a 20°C, e l’umidità rimarrà alta, attorno al 65%. Le condizioni di vento saranno più calme, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo, poiché le condizioni potrebbero variare rapidamente. Domani, si prevede un miglioramento, ma non si escludono ulteriori piogge nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +19.5° prob. 51 % 8.1 S max 13.4 Ostro 71 % 1012 hPa 4 nubi sparse +19.1° perc. +19° prob. 49 % 6.8 S max 10.5 Ostro 73 % 1012 hPa 7 nubi sparse +21.1° perc. +20.8° prob. 21 % 6.2 ONO max 8.5 Maestrale 59 % 1013 hPa 10 nubi sparse +23.8° perc. +23.4° prob. 22 % 2.7 NE max 7 Grecale 45 % 1013 hPa 13 nubi sparse +23.7° perc. +23.4° prob. 3 % 15.4 ENE max 16 Grecale 50 % 1012 hPa 16 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° prob. 17 % 9 ENE max 11.9 Grecale 62 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +21.4° perc. +21.3° 0.17 mm 5 SE max 7.4 Scirocco 64 % 1014 hPa 22 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° prob. 62 % 0.7 SSO max 2.1 Libeccio 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.