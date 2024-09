Previsioni Meteo Copertino: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Copertino di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da una transizione climatica, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata con possibilità di pioggia leggera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 29,5°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 37,4 km/h nel tardo pomeriggio.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno all’86%. La mattina si presenterà con un cielo coperto, con temperature in aumento fino a 26,8°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La ventilazione sarà leggera, con velocità attorno ai 11,1 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 25,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,8 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 67%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma nel tardo pomeriggio si potranno avvertire le prime avvisaglie di pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 23,2°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con la possibilità di pioggia leggera che si manifesterà intorno alle 22:00, con un’intensità di 0,12 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 56%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Copertino mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Sabato con condizioni variabili, si prevede un inizio di settimana con temperature in calo e un aumento della probabilità di piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non essere favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.5° perc. +23.1° Assenti 13.4 SSE max 22.8 Scirocco 87 % 1011 hPa 4 poche nuvole +22.2° perc. +22.7° Assenti 11.2 S max 17.4 Ostro 87 % 1011 hPa 7 cielo coperto +25.5° perc. +25.7° Assenti 11.1 SSO max 15 Libeccio 63 % 1012 hPa 10 nubi sparse +28.8° perc. +29.1° Assenti 17.7 SSO max 18.9 Libeccio 47 % 1011 hPa 13 cielo sereno +29.5° perc. +29.4° Assenti 18.2 SO max 23.5 Libeccio 43 % 1010 hPa 16 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 20.6 SSO max 34.2 Libeccio 60 % 1011 hPa 19 nubi sparse +25.6° perc. +25.8° Assenti 23.4 O max 42.2 Ponente 62 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +23.4° perc. +23.2° 0.12 mm 12.1 NO max 23.5 Maestrale 56 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:30

