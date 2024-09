Previsioni Meteo Corato: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La brezza leggera proveniente da sud-ovest garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si aggirerà attorno al 62%.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 25,5°C, mentre a mezzogiorno si raggiungerà il picco di 28,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, con un’umidità in calo fino al 36%. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 7 e i 9 km/h, mantenendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 28°C, con una leggera presenza di nuvole sparse. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni. La brezza vivace continuerà a soffiare, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 40%, garantendo un pomeriggio caldo ma non afoso.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature scenderanno a 23°C, mentre i venti si faranno più intensi, con velocità che potranno superare i 20 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 54%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il clima sarà più fresco rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato indicano una giornata di Giovedì 12 Settembre prevalentemente serena, con temperature elevate e un graduale aumento della nuvolosità verso la sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.9° perc. +21.7° Assenti 8 SSO max 13.7 Libeccio 62 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 5.7 SO max 7 Libeccio 63 % 1009 hPa 6 cielo sereno +22.1° perc. +21.8° Assenti 7.3 SO max 13.7 Libeccio 57 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +26.6° Assenti 7.1 OSO max 10.8 Libeccio 37 % 1009 hPa 12 cielo sereno +28.6° perc. +27.9° Assenti 2.4 NNO max 19.9 Maestrale 36 % 1008 hPa 15 poche nuvole +27.9° perc. +27.6° Assenti 9.8 OSO max 21.3 Libeccio 40 % 1007 hPa 18 nubi sparse +24.8° perc. +24.4° prob. 4 % 18.3 OSO max 28.6 Libeccio 43 % 1008 hPa 21 cielo coperto +23.1° perc. +22.8° Assenti 17.3 SO max 32 Libeccio 53 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:04

