Previsioni Meteo Corato: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Corato indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1012 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27,5°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 6%, garantendo un cielo completamente sereno. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 3 e 5 km/h, favorendo una sensazione di freschezza. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 39%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 28,7°C alle ore 14:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo sereno sarà la norma, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 39% e il 45%, mentre la pressione atmosferica continuerà a diminuire, scendendo fino a 1010 hPa.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 23°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 61%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità con temperature piacevoli e cieli sereni. Anche se le temperature potrebbero subire lievi oscillazioni, non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° Assenti 8.1 SSO max 15 Libeccio 61 % 1013 hPa 4 cielo sereno +20.7° perc. +20.3° Assenti 4.1 SSO max 6.7 Libeccio 56 % 1012 hPa 7 cielo sereno +23.2° perc. +22.7° Assenti 4.1 SO max 8.4 Libeccio 46 % 1012 hPa 10 cielo sereno +26.7° perc. +26.6° Assenti 2.7 SO max 10.6 Libeccio 39 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.7° perc. +28.2° Assenti 5.8 E max 16.5 Levante 39 % 1011 hPa 16 cielo sereno +27.1° perc. +27.4° Assenti 1.3 S max 17.7 Ostro 49 % 1010 hPa 19 cielo sereno +24.4° perc. +24.3° Assenti 7.4 SO max 14.9 Libeccio 56 % 1011 hPa 22 cielo sereno +23° perc. +22.9° Assenti 6.6 SO max 9.4 Libeccio 61 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:38

