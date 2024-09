Previsioni Meteo Corato: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Lunedì 30 Settembre a Corato si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con qualche variazione nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi massimi intorno ai 19,9°C nel pomeriggio. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli accettabili.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, che non supererà il 18%. I venti soffieranno da Nord-Ovest a una velocità di circa 22,1 km/h, creando una leggera brezza tesa. L’umidità si manterrà attorno al 61%, garantendo una notte fresca e asciutta.

La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i 19°C entro le ore 10:00. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una velocità di circa 26 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi attorno al 40%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 19,9°C intorno alle ore 14:00. I venti si attenueranno leggermente, con velocità che si aggireranno attorno ai 19,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 40%, contribuendo a un clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nella copertura nuvolosa. Il cielo passerà da sereno a parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 75%. Le temperature scenderanno a circa 16,2°C e i venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord-Ovest, mantenendo una velocità di circa 15,7 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 60%, ma senza preoccupazioni di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Corato indicano una giornata di meteo favorevole, con temperature gradevoli e cieli sereni, che si trasformeranno in una leggera copertura nuvolosa durante la sera. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e un clima complessivamente stabile. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un autunno che si presenta promettente.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.6° perc. +14.8° Assenti 22.1 NNO max 36.1 Maestrale 61 % 1022 hPa 3 cielo sereno +14.9° perc. +14° Assenti 21.6 NO max 34.7 Maestrale 62 % 1021 hPa 6 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 23.1 NO max 33.4 Maestrale 64 % 1021 hPa 9 cielo sereno +18.2° perc. +17.1° Assenti 26.7 NNO max 33.1 Maestrale 43 % 1021 hPa 12 cielo sereno +19.5° perc. +18.5° Assenti 22.5 N max 25.8 Tramontana 38 % 1020 hPa 15 cielo sereno +19.4° perc. +18.6° Assenti 20.1 N max 22.1 Tramontana 44 % 1019 hPa 18 poche nuvole +17.6° perc. +16.9° Assenti 12.9 NNO max 20.2 Maestrale 55 % 1019 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +15.5° Assenti 15.7 ONO max 24.5 Maestrale 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.