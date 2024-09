Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a Corigliano Calabro mostrano una giornata caratterizzata da cielo coperto e nubi sparse. La copertura nuvolosa varierà durante la giornata, con un aumento significativo delle nuvole nelle prime ore del mattino fino ad arrivare a un cielo completamente coperto nel pomeriggio e nella serata.

Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i 23,7°C e i 33,7°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo comunque una sensazione di calore costante durante l’arco della giornata.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud – Sud Ovest con intensità variabile, che potrà raggiungere i 12,3km/h nelle ore centrali della giornata. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune fasce orarie, ma non supereranno i 12,8km/h.

Le precipitazioni saranno assenti per gran parte della giornata, ad eccezione di una leggera pioggia prevista per le ore serali, con un’intensità di 0.1mm. L’umidità si manterrà intorno al 50% durante la mattina, per poi aumentare fino al 54% nel tardo pomeriggio e in serata.

In base alle condizioni attese, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo e di tenere a portata di mano un ombrello per eventuali piogge leggere. Le temperature elevate suggeriscono di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Corigliano Calabro indicano un trend simile, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo locali per eventuali aggiornamenti e variazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.7° perc. +23.4° Assenti 4.7 SSO max 7.6 Libeccio 48 % 1014 hPa 3 poche nuvole +22.9° perc. +22.6° Assenti 6.1 SSO max 8.6 Libeccio 51 % 1013 hPa 6 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 6.4 SO max 10.5 Libeccio 44 % 1014 hPa 9 cielo coperto +32° perc. +30.6° Assenti 4.8 ONO max 7 Maestrale 29 % 1014 hPa 12 cielo coperto +33.1° perc. +31.9° Assenti 7.2 ENE max 12.3 Grecale 28 % 1012 hPa 15 cielo coperto +29.4° perc. +29.4° Assenti 5.3 NO max 12.3 Maestrale 43 % 1012 hPa 18 cielo coperto +25.9° perc. +25.9° Assenti 7.8 SO max 11.1 Libeccio 54 % 1013 hPa 21 cielo coperto +24.4° perc. +24.3° Assenti 8.3 SO max 10.4 Libeccio 54 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:19

