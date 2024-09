Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Corigliano Calabro si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso nella mattina. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 30,8°C intorno a mezzogiorno.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo, con un incremento della nuvolosità che porterà a un cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 22,5°C entro le ore serali. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 36,4 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà nel pomeriggio, con valori che potranno arrivare fino al 25%.

Durante la sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,5°C. L’umidità si manterrà alta, superando l’80%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una certa intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Corigliano Calabro indicano un inizio di settimana con temperature in calo e una maggiore instabilità atmosferica. Si prevede che le condizioni meteo possano variare, con possibilità di piogge sporadiche. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 10.7 SO max 17.5 Libeccio 54 % 1013 hPa 3 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° Assenti 10.5 SO max 15.6 Libeccio 55 % 1012 hPa 6 nubi sparse +23.5° perc. +23.2° Assenti 10.5 SO max 21.6 Libeccio 52 % 1013 hPa 9 cielo sereno +29.4° perc. +29° Assenti 15.4 OSO max 28.1 Libeccio 40 % 1013 hPa 12 cielo sereno +30.2° perc. +29.7° Assenti 17 OSO max 33.8 Libeccio 38 % 1012 hPa 15 cielo coperto +25.8° perc. +25.9° prob. 13 % 18 OSO max 35.1 Libeccio 55 % 1012 hPa 18 cielo coperto +21.6° perc. +22° prob. 25 % 17 OSO max 32.4 Libeccio 83 % 1014 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 17.1 OSO max 32 Libeccio 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.