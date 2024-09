Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 31,3°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da un’umidità che si attesterà attorno al 34%. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 20°C. La sera si presenterà fresca, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si manterrà stabile con cielo sereno e una temperatura che varierà tra 20°C e 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 4%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10 km/h, garantendo una leggera brezza.

Nella mattina, il sole si alzerà e le temperature inizieranno a salire rapidamente. Alle 08:00, si registreranno già 28,1°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al di sotto del 3%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 7 km/h, e l’umidità si manterrà bassa, favorendo una sensazione di calore piacevole.

Il pomeriggio si preannuncia caldo, con temperature che toccheranno il picco di 31,3°C alle 12:00. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste. La brezza continuerà a soffiare da Ovest – Sud Ovest, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con temperature che varieranno da un minimo di 20°C a un massimo di 31,3°C. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e un clima stabile, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.1° perc. +19.4° Assenti 10.8 SO max 17.6 Libeccio 47 % 1015 hPa 3 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 9.8 SO max 14.3 Libeccio 58 % 1014 hPa 6 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 7.7 SO max 13 Libeccio 57 % 1014 hPa 9 cielo sereno +29.7° perc. +29° Assenti 7 OSO max 12.6 Libeccio 37 % 1014 hPa 12 cielo sereno +31.3° perc. +30.5° Assenti 6.4 OSO max 14.8 Libeccio 34 % 1013 hPa 15 cielo sereno +29.1° perc. +28.6° Assenti 8.8 OSO max 16.2 Libeccio 39 % 1012 hPa 18 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° Assenti 11 SO max 19.3 Libeccio 58 % 1014 hPa 21 cielo sereno +21.8° perc. +21.5° Assenti 10.9 SO max 18.4 Libeccio 54 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.