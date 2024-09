Previsioni Meteo Corigliano Calabro: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si alzeranno progressivamente fino a raggiungere valori piacevoli nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto in serata. Le temperature percepite varieranno, con un picco massimo di circa 29,3°C nel tardo mattino. I venti, prevalentemente provenienti da Sud Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo raffiche significative nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,3°C. L’umidità sarà relativamente alta, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1011 hPa. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 9,7 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 29,3°C intorno alle 11:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. L’umidità scenderà al 41%, rendendo l’aria più secca e confortevole. I venti continueranno a provenire da Ovest – Sud Ovest, mantenendo una velocità di circa 14,4 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo inizierà a coprirsi di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 87% alle 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 27,7°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 2%, e i venti si faranno più intensi, raggiungendo velocità di 17,2 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a circa 20,1°C alle 21:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%, e i venti si intensificheranno, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza aumenterà.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro indicano una giornata inizialmente soleggiata, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata coperta. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo opportuno tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.3° perc. +19.1° Assenti 9.7 SO max 14.5 Libeccio 69 % 1011 hPa 3 cielo sereno +18.7° perc. +18.4° Assenti 10.4 SO max 15.3 Libeccio 70 % 1011 hPa 6 cielo sereno +22° perc. +22° Assenti 10.3 SO max 18.3 Libeccio 67 % 1011 hPa 9 cielo sereno +28° perc. +28.1° Assenti 11.8 OSO max 17.6 Libeccio 45 % 1010 hPa 12 cielo sereno +29.1° perc. +28.9° Assenti 16.8 OSO max 22 Libeccio 42 % 1010 hPa 15 nubi sparse +27° perc. +27.1° prob. 2 % 16 OSO max 22.6 Libeccio 45 % 1010 hPa 18 nubi sparse +21.1° perc. +21.3° Assenti 14.1 SO max 27.4 Libeccio 75 % 1010 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° Assenti 13.8 SO max 30.5 Libeccio 80 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.