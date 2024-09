Previsioni Meteo Corigliano Calabro: tutti i dettagli per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro indicano una notte coperta con temperature intorno ai +27°C e vento da Sud Ovest a 10,7km/h. La mattina è attesa pioggia moderata con temperature intorno ai +23°C e vento a 13km/h. Nel pomeriggio il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai +22,7°C e vento da Ovest – Sud Ovest a 17,7km/h. In serata nubi sparse con temperature intorno ai +21,9°C. Martedì il cielo sarà sereno durante la notte, con temperature intorno ai +20,1°C. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno, con temperature in aumento. Mercoledì sono previste nubi sparse e temperature stabili. Giovedì il cielo sarà sereno con nubi sparse in aumento.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Corigliano Calabro il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una percezione di +26,9°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 10,7km/h, con raffiche fino a 21,8km/h. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Mattina: La mattina è prevista pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saranno intorno ai +23°C, con una percezione di +23,5°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 13km/h, con raffiche fino a 30,4km/h. Sono attese precipitazioni di 1.31mm e l’umidità sarà dell’83%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,7°C, con una percezione di +23,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 17,7km/h, con raffiche fino a 38km/h. L’umidità sarà dell’79% e la pressione atmosferica sarà di 1006hPa.

Sera: In serata sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature saranno intorno ai +21,9°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 16,7km/h, con raffiche fino a 37,5km/h. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte a Corigliano Calabro il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,1°C, con una percezione di +20,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 15km/h, con raffiche fino a 36,6km/h. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature saranno intorno ai +25,6°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 8km/h, con raffiche fino a 9,3km/h. L’umidità sarà del 54%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è previsto un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,5°C, con una percezione di +28,2°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 4,6km/h, con raffiche fino a 7,1km/h. L’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Sera: In serata sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’64%. Le temperature saranno intorno ai +20,1°C, con una percezione di +20,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 3,6km/h, con raffiche fino a 6,4km/h. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte a Corigliano Calabro il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,2°C, con una percezione di +19,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 2,9km/h, con raffiche fino a 5,2km/h. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina: La mattina è previsto un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature saranno intorno ai +19°C, con una percezione di +19,2°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 3,1km/h, con raffiche fino a 4,9km/h. L’umidità sarà dell’86% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C, con una percezione di +28,1°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 4,9km/h, con raffiche fino a 12,6km/h. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Sera: In serata sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saranno intorno ai +20,8°C, con una percezione di +21°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 9,8km/h, con raffiche fino a 16,5km/h. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte a Corigliano Calabro il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,4°C, con una percezione di +19,5°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 10,7km/h, con raffiche fino a 18,7km/h. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina è previsto un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,2°C, con una percezione di +19,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 10,8km/h, con raffiche fino a 18,3km/h. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,2°C, con una percezione di +19,3°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 10,4km/h, con raffiche fino a 17,9km/h. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Sera: In serata sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature saranno intorno ai +19,6°C, con una percezione di +19,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 9,5km/h, con raffiche fino a 15,8km/h. L’umidità sarà dell’79% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In base ai dati meteo forniti, i prossimi giorni a Corigliano Calabro saranno caratterizzati da variazioni nelle condizioni meteorologiche. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

