Previsioni Meteo Cormano: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

Mercoledì 18 Settembre a Cormano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La meteo di questo giorno evidenzierà un passaggio da condizioni di cielo sereno al mattino a un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature percepite si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21,4°C intorno a mezzogiorno.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno fino alle ore 11:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,6°C a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 4,4 km/h. L’umidità, in questa fase della giornata, scenderà fino al 41%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93% entro le 17:00. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 18°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori che potranno arrivare fino a 9,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 15,9°C a mezzanotte. La velocità del vento rimarrà bassa, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 66%. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo la serata asciutta.

In conclusione, le previsioni meteo per Cormano indicano una giornata di transizione, con un inizio soleggiato che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, suggerendo che il clima autunnale si farà sempre più sentire. Gli amanti del sole dovranno approfittare di questa giornata prima dell’arrivo di condizioni più instabili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 8.1 NNO max 14.6 Maestrale 72 % 1021 hPa 3 cielo sereno +12.2° perc. +11.4° Assenti 7.2 NNO max 10.5 Maestrale 71 % 1020 hPa 6 cielo sereno +12.5° perc. +11.7° Assenti 4.4 NNO max 5.6 Maestrale 70 % 1020 hPa 9 cielo sereno +18.1° perc. +17.3° Assenti 2 S max 2.2 Ostro 50 % 1020 hPa 12 cielo sereno +21.4° perc. +20.7° Assenti 4.2 SSE max 3.7 Scirocco 41 % 1019 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +19.3° Assenti 9 SSE max 7.9 Scirocco 48 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.6° perc. +17.1° Assenti 3.5 NNO max 4.9 Maestrale 63 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 3.5 NO max 4.4 Maestrale 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:23

